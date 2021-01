Waldsee – Unfall durch Krampf

Waldsee/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr ereignete sich in der Ludwigstraße ein Auffahrunfall, bei dem eine der Beteiligten leicht verletzt wurde. Eine Autofahrerin hielt an einem Fußgängerüberweg an. Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw bemerkte dies zu spät, da sie durch einen Krampf im Bein abgelenkt war. Trotz Bremsung schaffte sie es auch wegen der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und fuhr auf den anderen Pkw auf. Die Fahrerin des vorderen Pkw klagte im Anschluss über leichte Schmerzen im Nacken und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail