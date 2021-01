Speyer – 14-Jähriger Motorrollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In den Fokus einer Polizeistreife geriet am Mittwochnachmittag ein Jugendlicher auf einem Motorroller im Bereich Birkenweg/Wachholderweg, weil er ohne Helm unterwegs war. Noch bevor dieser einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden konnte, stellte er sein Zweirad vor einem Wohnhaus ab und begab sich in dieses. Auf Klingeln an der Tür öffnete die Mutter des vermeintlichen Fahrers. Sie zitierte durch die Polizeibeamten über den Grund des Erscheinens in Kenntnis gesetzt, ihren Sohnemann an die Tür. Dort räumte der 14-Jährige ein, den 50er-Roller seines Vaters ohne das Wissen der Eltern und ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis genutzt zu haben. Da der Jugendliche im Gespräch mit den Polizeibeamten zudem drogentypische Auffallerscheinungen aufwies, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser reagiert positiv auf THC, sodass ihm im Einverständnis seiner Mutter eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun neben einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss gem. § 24a StVG.

