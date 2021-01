Rhein-Pfalz-Kreis – Aktuelle Fallzahlen zu Corona – 17 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Lübeck/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat im Nachholspiel vom 13. Spieltag in der dritten Fußball-Liga einen wichtigen 1:0 Auswärtssieg beim VfB Lübeck am Mittwoch gefeiert. Den entscheidenden Treffer erzielte Stürmer Dominik Martinovic in der 28. Minute nach Zuspiel von Marco Schuster, der nach seiner Verletzung sein Comeback feierte. Mit dem zweiten Auswärtssieg und fünften Saisonerfolg ... Mehr lesen »