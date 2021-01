Ludwigshafen – Leckeres für die Mittagspause oder Klassiker für Daheim – Turmrestaurant im Ebertpark öffnet die Turmbutze

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Corona Pandemie hat uns noch fest im Griff. Für viele ist es immer noch eine sehr schwierige Zeit. Anatol Elert,vom Turmrestaurant im Ebertpark, und sein Team haben nach Alternativen gesucht. Im neuen Jahr haben sie dann die Turmbutze geöffnet und wollen so die Zeit bis zur Wiedereröffnung überbrücken.

Hier gibt es leckere Currywurst für die Mittagspause oder für zu Hause, alternativ aber auch etwas vegetarisches.

Sollten Sie noch keine Idee haben was Sie am Wochenende kochen, so können Sie sich aber auch die beliebten Turmklassiker für Daheim bestellen, diese sind vorgekocht und so verpackt das sie sich bis zu 5 Tage im Kühlschrank halten.

Die Turmbutze ist von Montag bis Freitag zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet.Reinschauen lohnt sich.

Alles Wichtige zu den Speisen, dem Turmrestaurant und zu den Bestellungen finden sie hier:

Turmbutze

Das Turmrestaurant finden sie in der Erzbergerstraße 69, 67063 Ludwigshafen.

Tel.[0] 621 65714720

