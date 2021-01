Ludwigshafen – DGB: Bei Diskussion um FFP2-Masken müssen Geringverdienende und Arbeitssuchende bedacht werden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bayern führt eine FFP2-Maskenpflich im ÖPNV und beim Einkaufen ein, auch in Ludwigshafen wird über den breiten Einsatz von FFP2-Masken gesprochen. Dies hält Rüdiger Stein, Geschäftsführer der DGB Region Vorder- und Südpfalz für grundsätzlich richtig, warnt jedoch vor einer generellen Pflicht: „FFP2-Masken bieten mehr Schutz, deshalb ist es richtig und wichtig, dass mehr Menschen der Zugang dazu verschafft wird. Allerdings können sich viele Menschen, insbesondere in Geringverdienende, Rentner*innen oder ALG II Bezieher*innen, die Masken nicht leisten. Ob nun Pflicht oder Empfehlung – es sollte allen Menschen ermöglicht werden, sich so gut es geht gegen das Corona-Virus zu schützen. Das heißt es müssen auch für diese Menschen kostenlose, mindestens jedoch vergünstigte FFP“-Masken zur Verfügung gestellt werden. Und das nicht nur einmalig.“, so Stein weiter. Bezieher*innen von Hartz IV stehen monatlich knapp 17 Euro für Hygieneartikel inklusive Alltäglichen Bedarf wie Seife oder Zahnpasta zur Verfügung. Durchschnittlich drei Euro für eine FFP2-Maske, die Einmal-Artikel sind, ist für viele zu viel, betont der DGB.

Quele: Deutscher Gewerkschaftsbund

Region Vorder- und Südpfalz

Kaiser-Wilhelm-Straße 7

67059 Ludwigshafen