Worms – Glatteisunfall – Autofahrer prallt gegen Friedhofsgebäude

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, kurz nach 22 Uhr kommt ein 26-jähriger Wormser mit seinem PKW auf der Höhenstraße von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Außenmauer des Friedhofsgebäudes. Der Fahrer ist in Richtung Herrnsheim unterwegs, als er die Kontrolle auf eisglatter Fahrbahn verliert und beim Aufprall gegen die Mauer leicht verletzt wird. Zur weiteren Untersuchung wird er ins Klinikum gebracht. Am PKW entsteht Totalschaden (ca. 5000 Euro) und am Friedhofsgebäude ist das Regefallrohr beschädigt. Die für die winterlichen Wetterverhältnisse vorgeschriebenen Reifen können die Beamten am PKW nicht feststellen.

