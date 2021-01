Speyer – Malteser qualifizieren in der Pflege – Kurs zum Betreuungsassistenten startet im Februar – Aufstockung zur IHK-geprüften Pflege-Fachkraft möglich

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob ambulanter Pflegedienst, Pflegeheim oder Krankenhaus – gut ausgebildete Pflege-Fachkräfte werden aktuell mehr denn je gesucht. Bei den Malteser in Speyer können sich angehende Pflegekräfte in verschiedenen Modulen qualifizieren. Im Februar startet der Kurs zum Betreuungsassistenten (nach SGB XI §53c). Hier lernen die Teilnehmenden insbesondere auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz einzugehen und deren Lebensqualität zu erhöhen. Denn mehr als 1,7 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Demenz und täglich kommen 800 Neuerkrankungen dazu.

Die Ausbildung zum Betreuungsassistenten setzt sich aus fünf Einzel-Modulen und zwei Praktika zusammen:

• Pflegekraft (MHD): 15. Februar bis 12. März 2021

• Menschen mit Demenz verstehen und begleiten: 12. Bis 20. April 2021

• Aktivierung von Senioren: 21. bis 23. April 2021

• Hauswirtschaft und Ernährung: 17. bis 21. Mai 2021

Während der Ausbildung absolvieren die künftigen Betreuungsassistenten ein 80-stündiges Pflegepraktikum sowie ein 80-stündiges Betreuungspraktikum in einer stationären Pflegeeinrichtung für demenziell veränderte Menschen. Wer möchte, kann im Anschluss einen Malteser-Kurs in der Palliativbegleitung sowie in BWL absolvieren und dann mit einer IHK-Prüfung einen Abschluss als geprüfte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen erlangen. Die Kurse finden in den Räumlichkeiten der Malteser, Alter Postweg 1 in Speyer, jeweils montags bis freitags von 8.30 bis 13.30 Uhr statt und werden unter strenger Einhaltung der jeweils geltenden Hygiene-Regeln durchgeführt. Sollte es notwendig sein, können die Kurse im begleiteten Homeschooling absolviert werden. Eine Förderung für Arbeitssuchende durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und des Jobcenters ist möglich. Arbeitnehmer können über die Bildungsprämie und den „Qualicheck“ gefördert werden. Hierzu informieren die Malteser gerne.

Weitere Informationen und Anmeldung bei:

Sabine Wüst, Malteser Hilfsdienst Speyer

Telefon 06232/6778-14

Mail: sabine.wuest@malteser.org

Web: www.malteser-bistum-speyer.de