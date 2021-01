Ludwigshafen – Versuchter Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr forderten Unbekannte einen 63-jährigen Mann im Hauptbahnhof (Gleis 4) auf ihm Geld zu geben und schlugen ihm ins Gesicht. Der 63-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Geld konnten die Täter nicht erbeuten. Zu den Tätern konnte der Mann lediglich angeben, dass es zwei männliche Jugendliche, ca. 16 Jahre alt, gewesen sein sollen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail