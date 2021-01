Ludwigshafen – Staatsphilharmonie startet eigenen Podcast

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz) – „Mensch Musiker“ mit Musikvermittler Jochen Keller und Gästen aus der Philharmonie ist der neue Podcast des Orchesters, der ab dem 14. Januar alle zwei Wochen zum Schauplatz persönlicher Begegnungen mit Menschen rund um die Staatsphilharmonie wird. Folge 1 mit Intendant Beat Fehlmann steht bereits jetzt zur Verfügung. Wer sind die Menschen, die der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz nahe sind? Wer sind die Menschen, die musikinteressiert sind, aber in den Konzerten fehlen? Denn obwohl Musik vereint, gibt es auch Vorbehalte und Unsicherheiten, gerade in Bezug auf die Etikette eines klassischen Konzertbesuchs. Was ist so faszinierend am Erlebnis „Hören“, welche Fragen beschäftigen die Menschen im Publikum und auf der Bühne? Musikvermittler Jochen Keller lädt seine Gäste in den Educationraum „Klangreich“ ein, um über Persönliches zu plaudern, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und über die Zukunft zu philosophieren. Der Podcast „Mensch Musiker“ ermöglicht persönliche Begegnungen mit den Menschen rund um die Staatsphilharmonie und gewährt Einblicke hinter die Kulissen.

Gleich in der ersten Folge ist Intendant Beat Fehlmann zu Gast. Gemeinsam mit Jochen Keller rekonstruiert er seinen Weg, der ihn zur Staatsphilharmonie geführt hat: Wie war es, als 9-Jähriger im Blasorchester seines Heimatdorfes neben den Erwachsenen an der Klarinette herauszustechen? Wie kam es dazu, dass später seine ersten Kompositionen dort aufgeführt wurden? Und wieso ist Beat Fehlmann dann auf die „andere Seite“ gewechselt: weg vom Musizieren, hin zum Organisieren? Das ehrliche und kurzweilige Gespräch lädt dazu ein, den Menschen Beat Fehlmann für einige Momente näher kennen zu lernen und sogar einen Streifzug durch seine Ludwigshafener Wohnung zu unternehmen.

Der Podcast „Mensch Musiker“ ist kostenfrei über die Streaming-Dienste Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music/Audible zu hören. Ein Link zum Podcast ist auch über die Website www.staatsphilharmonie.de zu finden.