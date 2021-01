Ludwigshafen – Schlägerei – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr wurde im Bereich des Jacob-von-Lavale-Platz eine vermeintliche Schlägerei gemeldet. Eine Person mit blutender Verletzung im Gesicht sei von einer Personengruppe verfolgt worden. Bei einer Fahndung konnten mehrere Personen kontrolliert werden, ob diese im Zusammenhang mit der vermeintlichen Schläger stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder kann Hinweise zu dem Geschädigten oder den Angreifern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

