Ludwigshafen – Nutzung von Solarenergie: Auf Dach, Balkon oder Fassade – Kostenlose Online-Seminare informieren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welche technischen Möglichkeiten gibt es, Solarenergie an Häusern zu nutzen? Und kann man auch mit sogenannten Steckermodulen einen Beitrag zur Energiewende leisten? Auf diese Fragen geben zwei Online-Seminare Antwort, die gemeinsam von der Stadt Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz durchgeführt werden. Fast die Hälfte aller Dächer in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis eignen sich gut für die Nutzung von Solarenergie. Welche Rahmenbedingungen müssen vorliegen und wie erfährt man, ob sich die Energieerzeugung auf dem Dach lohnt? Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Strom, der selbst genutzt und dessen Überschuss ins Netz eingespeist werden kann. Im ersten Seminar am Montag, 22. Februar 2021, erklärt Matthias Unnath, Energieberater der Verbraucherzentrale, die Technik und die Grundregeln für den sinnvollen Einsatz von Photovoltaik auf dem Dach. Anschließend erläutert Ellen Schlomka, Klimaschutzkoordinatorin der Stadt Ludwigshafen, die Funktionsweise und Benutzung des neuen städtischen Solarkatasters und dessen Wirtschaftlichkeitsrechners. Hiermit können Hausbesitzer*innen aus Stadt und Kreis erkennen, inwieweit ihr Gebäude für die Nutzung von Solarenergie geeignet ist und ab wann sich die Anlage amortisiert.

Das zweite Seminar trägt den Titel “Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter” und findet am Mittwoch, 10. März 2021, statt. Solarstrom wurde bisher hauptsächlich auf Dächern gewonnen. Betreiber*innen war dabei meist die Hausbesitzer*innen. Jetzt gibt es auch für Mieter*innen und Bewohner*innen von Mehrfamilienhäusern Möglichkeiten, Solarenergie zu nutzen. Wer einen Balkon oder eine Terrasse hat, kann dort eigenen Solarstrom gewinnen und aktiver Teil der Energiewende werden: Mit einem Stecker-Solargerät.

Fabian Fehrenbach, Referent für Energierecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, erläutert, wie diese Geräte funktionieren und wie man damit eigenen Strom für zuhause gewinnen kann. Interessierte erfahren in diesem Online-Seminar, was beim Kauf und bei der Nutzung zu beachten ist und wie Konflikte mit Netzbetreiber, Vermieter*innen und Nachbar*innen vermieden werden können. Auch Kosten und Nutzen für die Umwelt und den Geldbeutel werden dargestellt.

Die Online-Seminare werden in Kooperation mit der VHS Ludwigshafen durchgeführt, bei der man sich unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de anmelden kann. Sie beginnen jeweils um 18 Uhr und dauern circa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmer*innen können über einen Chat Fragen stellen. Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt.

Teil 1

Strom vom Dach – Wissenswertes zu Standort, Technik und Solarkataster, Montag, 22. Februar 2021, 18 Uhr, circa eine Stunde – Kursnummer: 211AB10901.

Teil 2

Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter, Mittwoch, 10. März 2021, 18 Uhr, circa eine Stunde –Kursnummer: 211AB10902.