Ludwigshafen – Einladung zu den Online-Informationsveranstaltungen der Anna-Freud-Schule Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unser Infotag kann in diesem Jahr durch die Coronasituation leider nicht wie gewohnt in unserem Hauptgebäude in der Pfalzgrafenstraße 3 in Ludwigshafen stattfinden. Wir freuen uns jedoch, Ihnen online unsere Bildungsgänge vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten.

In der Übersicht finden Sie die Termine mit den Zugangsdaten zu den Veranstaltungen. Wir empfehlen die Einwahl mit dem Browser Chrome und aktiviertem Mikrofon, damit wir Ihre Fragen direkt beantworten können.

Informationsveranstaltungen Januar/Februar 2021

Bildungsgang

Erzieherausbildung

Montag, 25.01.2021

15.00-16.00 Uhr

Information und Beratung – Fachschule Sozialpädagogik

Pia Pfoh-Ziegler

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-s7v-jtn-5yw

Zugangscode: 354504

Freitag, 29.01.2021

15.00-16.00 Uhr

Berufsfachschule 1

Mittwoch, 03.02.2021

16.00-17.00 Uhr

Bildungsgang Berufsfachschule 1

Olga Imo

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-jnf-0tr-vvg

Zugangscode: 617142

Berufsfachschule 2

Mittwoch, 03.02.2021

17.00-18.00 Uhr

Bildungsgang Berufsfachschule 2

Olga Imo

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-6qr-uwa-sls

Zugangscode: 151308

Fachschule Organisation und Führung

Samstag, 30.01.2021

11.00-12.00 Uhr

Bildungsgang FSOF

Olga Imo

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-w5k-ell-axl

Zugangscode: 168608

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz

Montag, 25.01.2021

15:00 – 16:00 Uhr

Information und Beratung –

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz

Dr. Heike Pawlik

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-rvj-rke-wgw

Zugangscode: 182468

Freitag,

29.01.2021

15:00 –16:00 Uhr

Berufliches Gymnasium

Montag, 25.01.2021

18:00 Uhr

Infotag BGY

Janice Haney

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-1a0-loo-su4

Zugangscode: 396838

Donnerstag, 28.01.2021

14:00 Uhr

Infotag BGY

Thomas Klein

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-nuk-upg-mu8

Samstag, 06.02.2021

10:00 Uhr

Infotag BGY

Janice Haney

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-1a0-loo-su4

Zugangscode: 396838

Mittwoch, 10.02.2021

14:00 Uhr

Infotag BGY

Thomas Klein

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-nuk-upg-mu8

Fachschule für Heilerziehungspflege

Samstag, 30.01.2021

10:00 Uhr

Infotag HEP

Lena Zimmermann-Kramer

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-mvp-pzr-oer

Zugangscode:418859

Donnerstag, 04.02.2021

18:00 Uhr

Infotag HEP

Lena Zimmermann-Kramer

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-mvp-pzr-oer

Zugangscode:418859

Samstag, 06.02.2021

10:00 Uhr

Infotag HEP

Thomas Klein

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-5uy-8ez-qd4

Montag, 08.02.2021

9:00 Uhr

Infotag HEP

Thomas Klein

https://bbb-schulen.rlp.net/b/608-5uy-8ez-qd4

Weitere Informationen über unsere BBS Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft in Ludwigshafen finden Sie unter https://www.anna-freud-lu.de/.