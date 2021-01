Leimen – Container auf Lagerplatz aufgebrochen und Baumaschinen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Ludwigshafener in einem Park von zwei Unbekannten angegriffen. Der 24-Jährige sei dem Park hinter der Mozartschule spazieren gegangen, als ihn Unbekannte nach einer Zigarette gefragt haben. Es sei ein Streitgespräch entstanden, in dessen Verlauf die Unbekannten auf den Mann einschlugen. Er wurde durch den Angriff ... Mehr lesen »