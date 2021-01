Landau – Körperverletzung nach Schneeballwurf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend warfen bislang unbekannte junge Männer einen Schneeball gegen ein Haus im Drosselweg in Landau. Als der Bewohner des Hauses die Männer auf den Vorfall ansprach, zog einer der Männer ein Pfefferspray und schlug dem Bewohner mit der Faust ins Gesicht. Zum Einsatz des Pfeffersprays kam es nicht. Die Männer sollen ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

