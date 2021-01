Hockenheim – Parkplätze Obere Hauptstraße gesperrt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim sperrt von Montag, 18. Januar, bis vo-raussichtlich Donnerstag, 21. Januar 2021, die Parkplätze im Bereich zwi-schen Rathaus und Eichhorn-Parkplatz in der Oberen Hauptstraße. Der Fortschritt der Arbeiten ist witterungsabhängig. Die Parkplätze sind damit für den Verkehr im genannten Zeitraum nicht nutzbar. Die Fußgänger werden gebeten, die andere Straßenseite zu nutzen. Hintergrund dafür sind Baum-arbeiten. Sie sehen die Fällung von drei Götterbäume vor, fünf Rotahorn-bäume werden an einen anderen Standort versetzt. Die Maßnahme ist we-gen der Baustelle in der Oberen Hauptstraße erforderlich.

