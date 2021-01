Haßloch – Auf glatter Fahrbahn Kontrolle über das Auto verloren

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Innerhalb der Stunde zwischen 12:50 Uhr und 13:50 Uhr kam es am Dienstag, den 12.01.2021, in Frankenthal und Beindersheim zu vier versuchten Betrügereien am Telefon. Ein angeblicher Verwandter der Opfer versuchte, mittels des Vorwands einer Notsituation, diesen jeweils eine hohe Geldsumme zu entlocken. Hierbei handelte es sich in zwei Fällen um einen mittleren ... Mehr lesen »