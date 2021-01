Brühl – Neujahrsempfang in Brühl erstmals digital

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Die persönliche Begegnung wird mir fehlen“, so Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der dieser Tage seinen digitalen Neujahrsempfang in der Villa Meixner gedreht hat, „aber jetzt haben alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit dabei zu sein“. Die Gemeinde Brühl veröffentlicht den etwa 20minütigen Film mit vielen Bildern aus Brühl und der 23. Neujahrsansprache von Ralf Göck auf ihrer Homepage www.bruehl-baden.de und kaum später auf ihren öffentlich zugänglichen Facebook-Seiten sowie auf Instagram. Geplanter Start ist wie in den vergangenen Jahren am Sonntag, 17. Januar um 11 Uhr.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck verbindet seinen Rückblick auf das Jahr 2020 mit Hinweisen auf Projekte in 2021, auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie immer wird der Neujahrsempfang musikalisch untermalt und enthält weitere Programmpunkte. “Mir ist es nicht nur beim digitalen Neujahrsempfang ein wichtiges Anliegen, Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2021 zu wünschen”, so Göck.

“Einen Empfang in der Festhalle machen die hohen Corona-Fallzahlen leider nicht möglich. Ich hoffe, dass sie baldmöglichst sinken und wir 2021 wieder mehr persönliche Begegnungen erleben“, freut sich Göck schon heute auf Präsenzveranstaltungen und Feste im Laufe des Jahres 2021.

Info: Die digitale Neujahrsansprache wird auf folgenden Kanälen zu finden sein: Internetseite Gemeinde Brühl unter https://www.bruehl-baden.de, auf Facebook und Instagram.