Albersweiler – B10 aufgrund Glatteisunfall zwei Stunden gesperrt

Albersweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine leicht verletzte Person, Sachschaden in Höhe von 12000 Euro und eine Sperrung der B 10 für die Dauer von zwei Stunden sind die Folge eines Glätteunfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Gegen 02:00 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Sattelzug mit Auflieger und Anhänger die B 10 in Fahrtrichtung Landau als er auf Höhe von Albersweiler aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gespann verlor. Das Gespann drehte sich um die eigene Achse und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der LKW-Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht am Knie, am Sattelzug mit Auflieger und Anhänger sowie der Leitplanke entstand Sachschaden.

