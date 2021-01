Speyer – Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag führt die Polizei von 17:15 – 18:00 Uhr Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße durch. Bei mäßigem Radfahreraufkommen kam es im Kontrollzeitraum zur Ahndung von sechs Verkehrsverstößen von Radfahrern durch das Befahren des Radweges in falscher Richtung und mangelhafter Beleuchtung. Mit den beanstandeten Radfahrern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt.

