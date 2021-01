Schwetzingen – „Wir wollten schnellstmöglichen Schutz bieten“ – Mobiles Impfteam im GRN-Betreuungszentrum zu Besuch – Die ersten 42 pflegebedürftigen Bewohner sind geimpft – Impfstart gibt Hoffnung

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer telefonischen Rückfrage des Geschäftsführers Rüdiger Burger an das zuständige Gesundheitsamt und die Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss des Rhein-Neckar-Kreises ereilte das GRN-Betreuungszentrum in Sinsheim am vergangenen Freitagabend um 18.00 Uhr eine frohe Botschaft: Das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums in Heidelberg würde die Einrichtung bereits am heutigen Montag anfahren, um die ersten 42 bereitwilligen Bewohner der Pflege-Wohnbereiche 6, 8 und 9 zu impfen. „Wir sind froh und erleichtert darüber, dass die Impfungen heute bei uns gestartet sind. Wir erhoffen uns dadurch, unsere Bewohner möglichst unversehrt durch die Corona-Pandemie zu bringen“, sagt Heimleiterin Birgit Bizer. „Wir woltlen schnellstmöglichen Schutz bieten – je früher, desto besser.“ Dieses Impfangebot gilt für Personen mit höchster Impfpriorität, das heißt pflegebedürftige ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, die als besonders gefährdet gelten.

Bis Donnerstag hieß es zunächst noch, dass die mobilen Impfteams keine Einrichtungen mit aktuellem akuten Ausbruchsgeschehen anfahren würden. Geschäftsführung, Heimleitung und Ärztlicher Direktor der Klinik hatten sich Ende vergangener Woche erneut gemeinsam über das weitere Vorgehen beratschlagt. Rüdiger Burger, Geschäftsführer der GRN Gesundheitszentren gGmbH, begründet die letztlich gemeinsam getroffene Entscheidung mit einem Hinweis auf das Robert-Koch-Institut (RKI). Das besagt: „Aus der Sicht des RKI können Impfungen auch dann sinnvoll sein, wenn einzelne Fälle aufgetreten sind oder vorliegen, da sich bereits nach 7-10 Tagen nach Verabreichung der ersten Impfstoffdosis ein gewisser Impfschutz (50-80 %) ausgebildet hat.“ Man könne davon ausgehen, dass dadurch insbesondere bei verzögert verlaufenden Covid-19-Ausbrüchen zumindest bei einem Teil der Geimpften eine Erkrankung verhindert oder zumindest abgemildert werden kann, heißt es. Und weiter: „In der Regel sollte gerade in Heimen geimpft werden, in denen erste einzelne Fälle aufgetreten sind, um eine weitere Ausdehnung des Ausbruchsgeschehens zu verhindern.“

Für die Covid-19-Schutzimpfung in Frage kommen im GRN-Betreuungszentrum demnach nur Bewohner, die weder aktuell noch in der Vergangenheit an einer akuten Corona-Infektion leiden bzw. gelitten haben. Insgesamt waren 86 Bewohner der Kategorie I aus dem Pflegeversorgungsbereich berechtigt. Davon hatten 30 bereits eine Covid-19-Infektion durchlaufen, 8 dagegen hätten nicht persönlich zugestimmt bzw. deren Angehörige waren mit der Corona-Schutzimpfung nicht einverstanden.



Positives Fazit – Silberstreifen am Horizont

Am Ende des Nachmittags zieht Hans Hellmann, Geschäftsbereichsleiter der Pflegeheime, ein positives Fazit: „Der Impfstart verlief aus unserer Sicht gut. Von 48 zur Impfung angemeldeten Bewohnern haben sich heute Nachmittag 42 impfen lassen“, berichtet er. Die übrigen sechs Bewohner hätten die Impfung aus diversen Gründen erst vor Ort verweigert. Diese Impfdosen habe man jedoch nicht verfallen lassen, sondern direkt an Mitarbeiter der Einrichtung verimpft. Die beiden Heimleiterinnen Birgit Bizer und Karin Schröter loben besonders ihr Team: „Die letzten Wochen waren nur durch die enorm gute Teamarbeit zu bewältigen.“ Das gesamte Personal habe viel geleistet, die Arbeit selbst war geprägt von Vertrauen und absolutem Verlass aufeinander, alles ging Hand in Hand. Aktuell sind 12 Bewohner und 13 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt, 8 Bewohner sind bislang insgesamt verstorben.