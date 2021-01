Mannheim – Stadtbibliothek: Veranstaltungsreihe Medienmittwoch startet virtuell ins neue Jahr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bibliotheken sind noch geschlossen, darum findet die Veranstaltungsreihe Medienmittwoch der Stadtbibliothek Mannheim im Januar virtuell statt. Am 20. Januar, 16 Uhr, wird digital in den Online-Katalog OPEN eingeführt. Der Online-Katalog OPEN wurde vor gut einem Jahr eingeführt und wird seitdem rege genutzt. Das Team der Stadtbibliothek stellt die Funktionen vor und erklärt, wie die Recherche am schnellsten und effizientesten gelingt. Wie immer sind alle Fragen rund um das Thema herzlich willkommen.

Am 27. Januar, 17 Uhr, gibt die pädagogische Informationsveranstaltung für Eltern digital Rat zum Umgang mit Altersfreigaben bei Medien. Der Markt an Filmen, Konsolenspielen und Apps ist unüberschaubar groß. Auf Filmen findet man Angaben zur freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) ab 0, ab 6, ab 12 usw., auf Konsolenspielen gibt es eine entsprechende Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle-Angabe (USK). Helfen diese groben Raster weiter oder wo finden Eltern pädagogische Altersempfehlungen? Die Bibliothekspädagogik gibt Tipps und stellt Seiten mit pädagogischen Empfehlungen für Familien vor.

Diese Online-Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung vorab per E-Mail unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder gerne auch telefonisch unter 0621/ 293 8933 ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldedaten zu den Online-Veranstaltungen werden nach Anmeldung per Mail von der Stadtbibliothek verschickt.