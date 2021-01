Ludwigshafen – Neu geregelt: Gewerbemietrecht in der Corona-Pandemie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der Handball-WM in Ägypten ist mit Azat Valiullin auch ein Spieler von den Eulen Ludwigshafen dabei. Der 2,07 Meter große Rückraumspieler aus Russland spielt seit Januar 2018 bei den Eulen in Ludwigshafen. Valiullin, der am 1. September 1990 geboren wurde, kam vom Bundesliga-Konkurrenten TBV Lemgo-Lippe. Der 30-jährige Russe hatte im Vorjahr seinen ... Mehr lesen »