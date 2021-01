Landau – Lesen lernen mit der eKidz-App – Stadtbibliothek Landau erweitert digitales Angebot für Kinder

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Spielerisch Lese- und Sprachfähigkeit verbessern: Die Stadtbibliothek Landau bietet allen Leserinnen und Lesern mit einem gültigen Bibliotheksausweis ab sofort kostenlosen Zugang zu der App eKidz.eu. Die Anwendung unterstützt Kinder zwischen fünf und zehn Jahren spielerisch und intuitiv beim Spracherwerb und Aneignen von Lesekompetenzen. Ihr Einsatz eignet sich deshalb auch zum Lernen von Deutsch als Fremdsprache. Außerdem sind Texte in den Sprachen Englisch und Spanisch verfügbar. „Lernen sollte Spaß machen“, erklärt Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron. „Deshalb freue ich mich sehr, dass die kleinen Nutzerinnen und Nutzer unserer Stadtbibliothek jetzt mit der eKidz-Lern-App spielerisch ihre Lese- und Sprachkompetenzen erweitern können. Digitale Medien unterstützen die Schülerinnen und Schüler hier auf eine besonders attraktive Weise. Und unsere Stadtbibliothek setzt damit auch ganz starke und zeitgemäße Akzente.“

eKidz zeichnet sich aus durch kindgerechte Geschichten und Sachtexte in 12 Lesestufen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, animierte Illustrationen, einer Vorlesefunktion im Karaoke-Format, einer Aufnahmefunktion sowie Quizfragen zur Überprüfung des Leseverstehens. Alle Texte wurden von professionellen Sprecherinnen und Sprechern eingelesen, basieren auf lehrplanrelevanten Inhalten und bilden den empfohlenen Grundwortschatz ab. Die Lern-App wurde von Sprachtherapeutinnen und -therapeuten sowie von Kinderbuchautorinnen und -autoren in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Lesen“ entwickelt. Sie wurde mit dem Comenius EduMedia Siegel für exemplarische Bildungsmedien ausgezeichnet.

Und so funktioniert es: Die eKidz-App im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen,Stadtbibliothek Landau auswählen und mit Nummer und Passwort des Bibliotheksausweises anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung kann eKidz für bis zu zwei Kinder parallel für 14 Tage lang kostenfrei genutzt werden. Nach Ablauf dieser Leihfrist wird man automatisch ausgeloggt, kann sich aber danach erneut anmelden bzw. vormerken lassen. Der Leseverlauf bleibt dabei erhalten. Weitere Informationen zur App sind online unter www.ekidz.eu sowie bei der Stadtbibliothek Landau per Mail an stadtbibliothek@landau.de, telefonisch unter 0 63 41/13 43 20 sowie auf der Internetseite https://opac.landau.de erhältlich.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.