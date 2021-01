Germersheim – E-Scooter ohne Versicherung und viel zu schnell

INSERATzieptnie.de Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Bei einem Unfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 4134 zwischen Heddesheim und Muckensturm hat sich ein BMW überschlagen und landete in einem Graben. Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Insgesamt wurden in dem Auto fünf Personen verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ... Mehr lesen »