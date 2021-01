Frankenthal – SPD-Abgeordneter Haller hilft bei der Terminregistrierung für die Corona-Impfung und ergänzt sein Angebot um die An- und Abreise zum Impfzentrum

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller unterstützt in den nächsten Tagen weiterhin Menschen mit der höchsten Impf-Priorität, insbesondere Über-80-Jährige bei der Online-Terminregistrierung für die Corona-Impfung: Das Wahlkreisbüro des Abgeordneten wird die Online-Registrierung über die offizielle Internetseite des Gesundheitsministeriums „impftermin.rlp.de“ vornehmen. Bereits in den ersten Tagen war die Resonanz auf das Angebot groß, es konnten seit Samstag über zwanzig Impftermine beantragt werden. Es zeigte sich dabei, dass manche Frauen und Männer nicht wissen, wie sie zum Impfzentrum kommen können. Deshalb ergänzt der Landtagsabgeordnete nun sein Angebot und schafft die Möglichkeit, die An- und Abreise zum Impfzentrum zu organisieren: „Mein Team und ich wollen alle, die keine eigene Möglichkeit der An- und Abreise haben und diese auch nicht über Angehörige sicherstellen können, unterstützen. Es darf nicht sein, dass manche Menschen Impftermine wegen fehlender Transportmöglichkeiten nicht wahrnehmen können. Jede und jeder, der über 80 Jahre alt ist, und rasch geimpft werden möchte, soll zum Zug kommen.“

Das Team um Martin Haller wird sämtliche Hygieneauflagen strikt beachten. Interessierte können den SPD-Landtagsabgeordneten unter der Nummer 0152-31035790 bis einschließlich 18. Januar täglich zwischen 12:00 und 15:00 Uhr kontaktieren. Weiterhin besteht das Angebot der Impf-Terminvereinbarung. Das Angebot richtet sich vor allem an die Menschen in der Region Vorderpfalz, die keine Möglichkeit haben, selbst einen Termin im lokalen Impfzentrum zu vereinbaren. Der Abgeordnete Haller: „Die Impfung ist gerade für ältere Menschen in Deutschland und Rheinland-Pfalz ein Lichtblick und ein großer Schritt in der Pandemiebekämpfung. Als Landtagsabgeordneter möchte ich mit diesem Angebot einen Beitrag leisten, damit möglichst viele impfbereite Menschen in der Region geimpft werden können und wir als Gesellschaft schnellstmöglich zu mehr Normalität zurückkehren können.“ Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebots ist eine vorliegende unterschriebene Bevollmächtigung des zu Impfenden an das Wahlkreisbüro. Weitere Informationen zur Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz finden Sie unter: https://corona.rlp.de/de/themen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/