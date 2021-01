Sinsheim – Auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und überschlagen – 21-jährige Fahrerin unverletzt – Auto Totalschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Glück im Unglück hatte eine 21-jährige Fahrerin eines VW bei einem Unfall am Sonntag um 8.45 Uhr auf der Kreisstraße 4277 zwischen den Ortsteilen Weiler und Waldangelloch. Die Fahrerin war auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe eines Ersthelfers konnte sich die Fahrerin aus dem Auto befreien. Nach den ersten Erkenntnissen blieb die 21-Jährige unverletzt, nach der Untersuchung durch einen Notarzt wurde sie aber vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

