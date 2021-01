Mörlenbach – Einbruch im Feuerwehrgerätehaus

Mörlenbach/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Gesamtschaden von etwa 1600 Euro haben Krimielle verursacht, nachdem sie zwischen letztem Mittwoch (6.1.), 18 Uhr und Montagmorgen (11.1) 8.35 Uhr in das Feuerwehrgerätehaus in Vöckelsbach eingebrochen sind. Aus dem Gerätehaus in der Götzensteinstraße fehlt nach derzeitigem Stand der blaue Boschkoffer samt Akkuschrauber.Für den Einbruch wurde die Eingangstür aufgebrochen. Wer hat was beobachtet? Wer kann den Ermittlern in Heppenheim (DEG) Hinweise zu dem Fall geben? Telefon: 06252 /706-0.

