Mannheim-Seckenheim – Unbekannte Wohnungseinbrecher entwenden Dekorationswaffen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Anwesen in der Sinsheimer Straße. Aus dem Hausflur entwendeten sie Dekorationswaffen sowie einen Morgenstern, der an der Wand angebracht war. Zuvor hatten die Einbrecher die Wohnungstür aufgehebelt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hunderte Euro geschätzt. Eine durch die hinaufgerufenen Polizeibeamten sofort veranlasste Fahndung blieb leider ohne Erfolg. Eine Spurensuche durch die zentrale Kriminaltechnik wurde veranlasst. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, setzen sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst, Rufnummer 0621/174-4444, in Verbindung.

