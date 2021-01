Ludwigshafen – NACHTRAG – Wahl Nördlichen Innenstadt – Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat eine Nachzählung veranlasst

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar – Wahl in der Nördlichen Innenstadt: Nachzählung erfolgt – Aufgrund des knappen Wahlausganges bei der Wahl der Ortsvorsteher*in/des Ortsvorstehers der Nördlichen Innenstadt vom gestrigen Sonntag, 10. Januar 2021, zwischen den Bewerbern Leibig (312 Stimmen) und Vassiliadis (311) hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck als Wahlleiterin eine Nachzählung veranlasst.

Nach deren Ergebnis ergibt sich folgende Stimmenverteilung:

Osman Gürsoy 484,

Gisela Witt-Pieper 246,

Wolfgang Leibig 311,

Bernhard Wadle-Rohe 62,

Jessica Bauer 55,

Anita Hauck 141

Georgios Vassiliadis 309

Damit findet am Sonntag, 24. Januar 2021, die Stichwahl zwischen den Bewerbern Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU) statt. Das Ergebnis der Wahl vom 10. Januar stellt der Wahlausschuss in seiner Sitzung am morgigen 12. Januar 2021 fest.

Interessierte können die Sitzung des Wahlausschusses live im Internet verfolgen. Der Link wird auf der Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de, veröffentlicht.