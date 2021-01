Ludwigshafen – Heckscheibe eingeworfen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte warfen in der Nacht von Samstag (09.01.2021) auf Sonntag (10.01.2021) die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein. Der blaue Suzuki Alto war im Tatzeitraum in der Giselherstraße geparkt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

