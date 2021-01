Ludwigshafen – Bye, bye, Google Fotos

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 2015 existiert der kostenlose Speicherdienst, den sich Google von der Firma Apple und seine iCloud abgeschaut hat. 5 Jahre konnten die Nutzer also gratis Fotos in unendlichen Mengen auf der Google Cloud hochladen und sichern. Für viele die perfekte Lösung, keinen monatlichen Beitrag an den Konzern zahlen zu müssen, und trotzdem ein Handy mit kleinem Speicherplatz kaufen zu können. Diese Möglichkeit endet jedoch demnächst.

Google neue „Apple-Politik“

Nur noch bis zum 1. Juni 2021 haben Nutzer die Möglichkeit, auf der Googleplattform ihre Fotos, Videos und Bilder vom Smartphone hochzuladen. Es muss sich jetzt aber niemand Sorgen machen, dass in 6 Monaten automatisch alle vorhandenen Daten gelöscht werden. Ganz im Gegenteil. Google hat den Geldregen gewittert, in dem Apple schon seit Jahren badet und ist auf die Idee gekommen, nicht mehr zwei verschiedene Services für die Kunden anzubieten.

Neue Nutzungsbedingungen für die Cloud

Bisher profitierten Nutzer einmal von der kostenlosen Speichervariante in der Google Cloud, bei denen die Fotos in geringer Qualität abgespeichert werden konnten. Sollen Fotos in der originalen HD-Version oder als Videos in 4K-Qualität abgespeichert werden, so war diese Option schon immer mit einem Preis verbunden. Leider wird es ab dem 1. Juni 2021 den kostenlosen Speicherplatz nicht mehr geben. Alle bis dahin in geringer Qualität hochgeladenen Fotos und Videos werden weiterhin kostenlos in der Cloud gespeichert bleiben.

Umdenken bei den Android-Besitzern

Für Smartphone-Nutzer hat diese Entwicklung verheerende Folgen. Die Statistik zeigt, dass die Nutzer eines Smartphones zu etwa 30 % den Telefonspeicher für Fotos und Videos benutzen, und die anderen 70 % für Spiele Apps verbraucht werden. Da eben diese Spieleapps grafisch aber mit den Jahren deutlich anspruchsvoller geworden sind, schneller werden mussten und immer mehr Features enthalten, brauchen selbst kleine Spiele wie Candy Crush, Slots Online oder Castle Clash, bereits mehrere hundert Megabyte pro Spiel. Wenn Fotos und Daten nicht mehr gratis ausgelagert und werden können, so bleibt weniger Speicherplatz für die beliebten Apps auf dem Telefon. Ein großes Manko ist, dass einige Nutzer zukünftig Smartphones mit einem umfangreicheren Speicher kaufen müssen. Bisher haben sich Android-Telefone immer positiv bezüglich ihrer Preispolitik vom Apple-Konzern distanziert. Mit Googles neuer Foto-Politik werden sich einige Nutzer fragen, warum sie nicht gleich mehr Geld in ein qualitativ hochwertigeres iPhone investieren.

Große Speicherpakete zu kleinen Preisen

Ganz so dramatisch ist die Lage jedoch nicht. Denn zu jedem Google-Account erhält der Nutzer 15 GB an kostenlosem Speicherplatz. Auf den Speicherbedarf von 4K-Videos gerechnet sind 15 Gigabyte natürlich nicht allzu viel. Wer aber hauptsächlich fotografiert, kann damit Unmengen an Fotos speichern. Wem die 15 GB nicht reichen, der kann für 2 € monatlich 100 Gigabyte in der Cloud mieten. Das ist im Vergleich zum Apple relativ günstig, wo etwa 10 € bezahlt werden müssen. Maximal können 30 Terabyte monatlich gemietet werden. Für den stolzen Preis von 150 € bekommt man diesen unglaublich großen Speicherplatz. Zum Vergleich – für 30 Terabyte müssten Sie mehrere tausend Stunden an Videomaterial mit Ihrem Handy gefilmt haben. Dass Sie soviel brauchen, ist relativ unwahrscheinlich.

