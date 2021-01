Hockenheim – Digitale Neujahrsansprache 2021 bald online

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim veröffentlicht in dieser Woche in der Nacht zu Freitag, 15. Januar 2021, eine digitale Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Sie kann über die Internetseite der Stadtverwaltung, ihre öffentlich zugängliche Facebook-Seite sowie die Platt-form YouTube abgerufen und angesehen werden. In der Neujahrsanspra-che unternimmt OB Marcus Zeitler bei einem Rundgang durch die Stadt ei-nen Rückblick auf das vergangene Jahr. Außerdem benennt er die Heraus-forderungen für 2021. Die digitale Ansprache ist musikalisch untermalt und enthält weitere Programmpunkte. Parallel zur Veröffentlichung der digitalen Neujahrsansprache wird traditionellerweise auch das Magazin „Jahresrück-blick 2020“ von der Stadtverwaltung Hockenheim an die Haushalte der Bürgerinnen und Bürger verteilt.

Wo ist die digitale Neujahrsansprache 2021 zu finden?

Die digitale Neujahrsansprache von OB Marcus Zeitler kann auf der Inter-netseite der Stadtverwaltung Hockenheim unter https://www.hockenheim.de aufgerufen werden. Sie kann auch auf der Fa-cebook-Seite „Hockenheim – unsere Stadt“ (https://www.facebook.com/hockenheim.de/) angesehen werden. Die Seite ist öffentlich und zum Betrachten ist keine Mitgliedschaft bei Facebook er-forderlich. Darüber hinaus ist sie auf der Internetplattform YouTube (https://www.youtube.com) ebenfalls unter „Hockenheim – unsere Stadt“ zu finden.