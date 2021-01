Heidelberg – Schnelltests: „Drive through“-Angebot in der Bahnstadt hat hohen Zulauf! Aspilos hat bereits über 400 Heidelbergerinnen und Heidelberger getestet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die ersten Pflegeheimbewohnenden in Heidelberg sind am vergangenen Wochenende durch mobile Teams des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) gegen das Coronavirus geimpft worden. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende des AWO Seniorenzentrum Louise-Ebert-Haus im Stadtteil Boxberg erhielten das Vakzin. Aktuell gibt es fünf mobile Impfteams, die für Impfungen in Alten- und Pflegeheimen im ... Mehr lesen »