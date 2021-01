Heidelberg – Corona-Pandemie: Mobile Teams impfen erste Pflegeheimbewohner in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die ersten Pflegeheimbewohnenden in Heidelberg sind am vergangenen Wochenende durch mobile Teams des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) gegen das Coronavirus geimpft worden. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende des AWO Seniorenzentrum Louise-Ebert-Haus im Stadtteil Boxberg erhielten das Vakzin. Aktuell gibt es fünf mobile Impfteams, die für Impfungen in Alten- und Pflegeheimen im Heidelberger Stadtgebiet, im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis sowie im nördlichen Landkreis Karlsruhe zuständig sind.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch Institut hatte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Einrichtungen in der Stadt und der Region kontaktiert, in der Personen mit der höchsten Priorität leben beziehungsweise arbeiten. Wann welche Einrichtung an der Reihe ist, hängt von den Rückmeldungen der Einrichtungen, der Terminkoordination und der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab.

Höchste Priorität für Schutzimpfungen gegen das Coronavirus haben derzeit Personen, die über 80 Jahre alt sind, Bewohnende sowie Mitarbeitende in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko oder die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln. In Baden-Württemberg erfolgt die Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung ausschließlich online über www.impfterminservice.de/impftermine oder über die Telefonnummer 116 117. Welche Personenkreise priorisiert impfberechtigt sind, basiert auf der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.