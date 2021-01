Dossenheim – Versuchter Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr bis Montagmorgen, 04:50 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße einzubrechen. Sie versuchten durch Hebeln und massive Gewalteinwirkung die Zugangstür zu öffnen, um in das Gebäude zu gelangen. Ein Öffnen der Tür gelang ihnen jedoch nicht. Die Eingangstür wurde durch die Hebelversuche derart beschädigt, dass sie nur mit Hilfe einer Fachfirma geöffnet werden konnte. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

