Wörth – Unter Alkoholeinfluss auf der #K24 mit Brücke kollidiert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagmittag, den 09.01.2021, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Café. Das Café befindet sich in der Bahnhofstraße an der Ecke zum Ludwigsplatz in Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter hatte die Tür zum Hintereingang des Cafés aufgehebelt und war so in den Vorraum gelangt. Der Zutritt in ... Mehr lesen »