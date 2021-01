Schifferstadt – VORSICHT Telefonbetrug

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Betrügerischer Telefonanruf – Gewinnversprechen – Am Samstagvormittag, dem 09.01.2021, riefen bislang unbekannte Personen bei dem Geschädigten an und teilten ihm mit, dass er bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag in Höhe von 49.000EUR gewonnen habe. Um ihm den Geldgewinn noch am gleichen Tag aushändigen zu können, solle der vermeintliche Gewinner jedoch zunächst mehrere Zahlkarten im Wert von jeweils 50EUR erwerben, und an eine angebliche Notarin übergeben. Der Angerufene informierte Familienangehörige über diesen Anruf und gemeinsam erkannte man den Betrugsversuch, sodass es zu keinem Schaden kam. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

