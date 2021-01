Mannheim – 44 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Betrügerischer Telefonanruf – Gewinnversprechen – Am Samstagvormittag, dem 09.01.2021, riefen bislang unbekannte Personen bei dem Geschädigten an und teilten ihm mit, dass er bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag in Höhe von 49.000EUR gewonnen habe. Um ihm den Geldgewinn noch am gleichen Tag aushändigen zu können, solle der vermeintliche Gewinner ... Mehr lesen »