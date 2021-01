Mainz – Corona: Am Sonntag stieg der Zahl der #Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz um 610 Menschen – #Ludwigshafen, #Worms und #BadKreuznach mit Inzidenzwert von über 200

Ludwigshafen / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Sonntag stieg der Zahl der #Neuinfektionen um 610 Menschen. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit #COVID19 stieg um 18 auf 1.780. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 16.384 Menschen mit #Coronavirus infiziert.Aktuelle Fallzahlen

Dies teilte die Landesregierung von Rheinland-Pfalz auf Twitter mit.

Konsequenzen aus dem 200er-Corona-Inzidenz-Wert soll es vorerst in Ludwigshafen nicht geben, wie die Stadtspitze am 08.01.2021 in einer Videokonferenz mitteilte, siehe MRN-News Artikel:

Verschärfung der Maßnahmen ab Montag

