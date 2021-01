Viernheim – Verkehrsunfall – A 659 in Richtung Weinheim kurzzeitig gesperrt – eine Person schwer verletzt – erheblicher Sachschaden entstanden – 2 Nachtrag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In letzter Zeit kommt es auf den Frankenthaler Friedhöfen vermehrt zu Diebstählen und Bes-chädigungen. Auf dem Hauptfriedhof und auf dem Friedhof Mörsch beklagen Angehörige den Diebstahl von Grabschmuck. Auch die Ablagestellen der Gemeinschaftsgräber wurden in jüngster Vergangenheit abgeräumt und in Müllcontainern entsorgt. Auf dem Friedhof in Eppstein zerstörten Unbekannte in der Damentoilette Spiegel ... Mehr lesen »