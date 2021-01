Viernheim – BAB 659 – Verkehrsunfall – A 659 in Richtung Weinheim kurzzeitig gesperrt

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 8 Uhr war die A 659 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Weinheim in Fahrtrichtung Weinheim vorübergehend voll gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist dabei ein Mercedes in die rechten Leitplanken geprallt und anschließend auf dem rechten Fahrstreifen, auf dem Dach liegend, zum Stillstand gekommen. Informationen über mögliche Verletzte liegen derzeit noch nicht vor. Die Unfallaufnahme dauert an, der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

