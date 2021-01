Mannheim – Die Adler Mannheim sind nach Heimsieg Tabellenführer

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben mit einem 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Heimsieg im Spitzenspiel gegen die Schwenninger Wild Wings die Tabellenführung in der Gruppe Süd übernommen. Die Adler gingen bereits in der 6. Minute durch Stefan Loibl mit 1:0 in Führung. In der 12. Minute erhöhte Matthias Plachta auf 2:0. Den Gästen aus Schwenningen gelang dann nur 33 Sekunden später der Anschlusstreffer durch Boaz Bassen nach einem Fehlpass der Adler im eigenen Drittel. Im zweiten Drittel baute David Wolf die Führung auf 3:1 in der 37. Minute aus. Drei Minuten vor Spielende (57.) erzielten die Schwarzwälder durch Tyson Spink den Treffer zum 3:2-Endstand. Für die Adler Mannheim war dies der vierte Heimsieg in der SAP-Arena und der fünfte Saisonerfolg im fünften Spiel, für Schwenningen war es die erste Niederlage. Vor dem Spiel teilten die Adler mit, dass der Neuzugang Craig Schira aus Kanada positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Adler Mannheim führen nun mit 13 Punkten die Tabelle in der Gruppe Süd an.

Quelle:

Text: Michael Sonnick