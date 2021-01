Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim trifft im Heimspiel auf den SC Verl

Stadtverwaltung informiert Gewerbetreibende zu einem Schreiben, in dem zum Corona-Regelverstoß aufgerufen wird INSERATzieptnie.de Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieser Aufruf widerrechtlich ist und nach unserem Verständnis sogar eine Anstiftung zu einer Ordnungswidrigkeit darstellt.“ Mit dieser Klarstellung hat sich Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just am Donnerstag an Weinheimer Gewerbetreibende gewandt, nachdem ... Mehr lesen »