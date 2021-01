Ludwigshafen – TWL schließt weiterhin Kundenzentrum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) schließen weiterhin aufgrund der aktuellen Entwicklung zur Eindämmung der CoronaPandemie bis einschließlich Sonntag, 31. Januar 2021, ihr Kundenzentrum für die persönliche Beratung. Der Kundenservice bleibt telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auch über das OnlineKundenportal können sich Kunden an TWL wenden.

Bis einschließlich Sonntag, 31. Januar 2021, schließt TWL sein Kundenzentrum in der Bismarckstraße 63. Bei der Schließung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um Kunden und deren Angehörige sowie Mitarbeiter gleichermaßen zu schützen.Der Kassenautomat für Bareinzahlungen steht Kunden in der Bismarckstraße nach wie vor von Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung.

Kunden können ihre Anliegen ebenso weiterhin telefonisch von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr unter 0800 1122700, per E-Mail oder über das Online-Kundenportal abwickeln. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden sich auch auf www.twl.de.

TWL bittet um Verständnis und darum, entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Quelle TWL Ludwigshafen