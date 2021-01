Ludwigshafen – Ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 20-Jähriger wurde am Donnerstag (07.01.2021) von drei Personen bedrängt und ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bleichstraße unterwegs, als er mit einem unbekannten Autofahrer in Streit geriet. Während der verbalen Auseinandersetzung erschienen vermutlich zwei männliche Bekannte des Autofahrers und mischten sich in den Streit ein. Einer der hinzugekommenen Männer schlug plötzlich dem 20-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchteten alle drei Männer. Durch den Schlag erlitt der junge Mann eine Prellung unter dem Auge. Der unbekannte Schläger war circa 1,80m groß, zwischen 20-25 Jahren alt, hatte schwarze Haare und war von muskulöser Statur. Zudem trug er eine schwarze Hose mit zwei Streifen und einen Pullover mit einem Mercedes Benz Logo. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

