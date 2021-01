Heidelberg – Übersicht über die aktuellen Baustellen vom 11. bis 17. Januar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/rnv) – Ab Montag, 11. Januar 2021, ändern sich in Heidelberg die Linienwege der Linien 20, 21 und 37. Zeitgleich werden einige Haltestellen im Heidelberger Verkehrsgebiet umbenannt. INSERATzieptnie.de Die Haltestelle „Kongresshaus“ in der Altstadt wird zukünftig „Stadthalle“ heißen, die „Römerstraße“ in Bergheim künftig „Campus Bergheim“ und die „Brahmsstraße“ in Ziegelhausen künftig „Textilmuseum“. ... Mehr lesen »