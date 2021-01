Heidelberg – Änderung einiger Haltestellen und Linienwege der Linien 20, 21 und 37

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/rnv) – Ab Montag, 11. Januar 2021, ändern sich in Heidelberg die Linienwege der Linien 20, 21 und 37. Zeitgleich werden einige Haltestellen im Heidelberger Verkehrsgebiet umbenannt.

Die Haltestelle „Kongresshaus“ in der Altstadt wird zukünftig „Stadthalle“ heißen, die „Römerstraße“ in Bergheim künftig „Campus Bergheim“ und die „Brahmsstraße“ in Ziegelhausen künftig „Textilmuseum“. Im Neuenheimer Feld werden die bisherige Haltestelle „Chirurgische Klinik“ zur neuen „Kirschnerstraße“ sowie die bisherige Haltestelle „Uni Campus“ zum „Campus im Neuenheimer Feld“. Außerdem werden die Haltestellen „Medizinische Klinik“ und „Medizinische Klinik/Zoo“ als „Medizinische Klinik/Chirurgie/Zoo“ zusammengelegt.

Die Linienwege der Buslinien 20, 21 und 37 ändern sich ab 11. Januar wie folgt:

Linie 20

Die Busse der Linie 20 fahren künftig auch ins Neuenheimer Feld und verkehren somit zwischen den Haltestellen Sportzentrum Nord und S-Bahnhof Altstadt. Nach dem gleichbleibenden Linienweg in und aus der Heidelberger Altstadt fährt die Linie 20 in Richtung Sportzentrum Nord ab Heidelberg Hauptbahnhof die folgenden Haltestellen an: Betriebshof, Jahnstraße, Kirschnerstraße, Campus im Neuenheimer Feld (alt: Uni Campus), Botanischer Garten, Medizinische Klinik/Chirurgie/Zoo, Jugendherberge, Schwimmbad, Olympiastützpunkt, Fußballcampus Heidelberg und Sportzentrum Nord. Auf dem Rückweg in Richtung HD Hauptbahnhof und Altstadt werden durch die Linie 20 dieselben Haltestellen bedient – zwischen den Haltestellen Jugendherberge und Medizinische Klinik/Chirurgie/Zoo allerdings in dieser Fahrtrichtung auch die Haltestelle Zoo.

Linie 21

Die Straßenbahnen der Linie 21 fahren im Stadtteil Bergheim künftig eine Schlaufe, deren Richtung vormittags und nachmittags unterschiedlich ist. Vormittags fahren die Bahnen von der Haltestelle Hans-Thoma-Platz kommend ab Jahnstraße über die Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim, Altes Hallenbad, Seegarten, Stadtbücherei, Stadtwerke, HD Hauptbahnhof und Betriebshof, bevor sie über den Neckar wieder nach Neuenheim rollen. Am Nachmittag fahren sie aus Norden kommend die gleichen Haltestellen in umgekehrter Reihenfolge an: Von der Haltestelle Jahnstraße über Betriebshof, HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Altes Hallenbad, Campus Bergheim und Volkshochschule zurück zur Jahnstraße und weiter nach Norden.

Linie 37

Die Buslinie 37 wird künftig vom Neuenheimer Feld entlang des nördlichen Neckarufers bis Ziegelhausen und zurück verkehren. Die Busse fahren von der Haltestelle Sportzentrum Nord bis Heidebuckelweg über die Haltestellen Fußballcampus Heidelberg, Olympiastützpunkt, Schwimmbad, Studentenwohnheim, Kopfklinik, Pädagogische Hochschule, Technologiepark, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass, Stift Neuburg, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Peterstaler Straße, Grüner Baum, Löwen sowie Schweizertalstraße. Auf dem Rückweg in Richtung Sportzentrum Nord werden durch die Linie 37 dieselben Haltestellen bedient – zwischen den Haltestellen Alte Brücke Nord und Technologiepark allerdings in dieser Fahrtrichtung auch die Haltestelle Jahnstraße.