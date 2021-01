Germersheim – Ohrfeige löst Einsatz aus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 20-Jähriger wurde am Donnerstag (07.01.2021) von drei Personen bedrängt und ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bleichstraße unterwegs, als er mit einem unbekannten Autofahrer in Streit geriet. Während der verbalen Auseinandersetzung erschienen vermutlich zwei männliche Bekannte des Autofahrers und mischten sich in den ... Mehr lesen »