Worms – Offensichtlich noch ausstehende Gehaltszahlungen führten zum Streit

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Ein Zeuge verständigte am gestrigen Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, die Polizei und meldete einen mit Messern bewaffneten Mann, der augenscheinlich betrunken und lautstark schreiend vor seinem Haus in der Wilhelm-Leuschner-Straße stehen würde. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, erklärte der 49-jährige Anrufer, dass es sich bei dem Störenfried um seinen ehemaligen Angestellten handeln würde. Zeitgleich kam der völlig betrunkene 62-jährige, in Worms wohnhafte Mann, hinzu. Aus seiner Hosentasche ragten zwei Küchenmesser, die dieser nach Aufforderung durch die Polizei sofort auf den Boden legte. Um weiteren Streit zu unterbinden, wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht bei der Polizei verbringen. Die mitgeführten Messer wurden sichergestellt. Grund für sein Verhalten und die verbale Auseinandersetzung mit dem Anrufer waren offensichtlich noch ausstehende Gehaltszahlungen über deren Rechtmäßigkeit man sich nicht einigen konnte.