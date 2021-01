Schriesheim – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen im Ruhweg abgestellten Audi. Der Geschädigte kann den Tatzeitraum auf 6:30 Uhr bis 9:30 Uhr eingrenzen. Vermutlich streifte der Unbekannte in diesem Zeitraum das Fahrzeug und flüchtete anschließend vom Unfallort. An dem abgestellten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

